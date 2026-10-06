Antônio Jardim Gomes foi assassinado a tiros por se recusar a entregar a caminhonete usada em uma aposta sobre o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O crime aconteceu na noite de domingo (4), na zona rural de Novo Repartimento (PA).

Segundo a Polícia Civil, Antônio apostou o veículo na vitória em primeiro turno de um dos candidatos à Presidência. Como o resultado não se confirmou, Ananias Sotero de Oliveira foi até a casa da vítima para cobrar a dívida e buscar a caminhonete.

Testemunhas relataram que Antônio se recusou a entregar as chaves, dando início à discussão. O suspeito efetuou seis disparos contra a vítima, que morreu no local.