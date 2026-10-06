O ex-governador de Goiás e candidato derrotado à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta terça-feira (6) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O anúncio foi feito em Goiânia, no comitê do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com a presença de Flávio e do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).