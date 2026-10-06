O ex-governador de Goiás e candidato derrotado à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta terça-feira (6) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Leia também: Romeu Zema declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno
O anúncio foi feito em Goiânia, no comitê do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com a presença de Flávio e do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
“Pode contar com nosso apoio. Estamos à sua disposição para entrar onde for no nosso país e dizer que o Estado brasileiro não se curva ao crime e à bandalheira”, afirmou Caiado.
Durante o discurso, Caiado também elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e pediu que Flávio conceda anistia ao pai. “Se eu chegasse aonde você vai chegar, eu assinaria a anistia dele (Bolsonaro). Eu falei isso em todos os cantos deste país”, declarou.
Caiado terminou o primeiro turno em quinto lugar, com cerca de 2,6 milhões de votos, o equivalente a 2,18% dos votos.
Veja vídeo:
Ver esse post no Instagram