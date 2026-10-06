06 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ALIANÇA

Caiado anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@ronaldocaiado/Instagram
"Pode contar com nosso apoio', afirmou Caiado.

O ex-governador de Goiás e candidato derrotado à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta terça-feira (6) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia também: Romeu Zema declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

O anúncio foi feito em Goiânia, no comitê do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com a presença de Flávio e do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Pode contar com nosso apoio. Estamos à sua disposição para entrar onde for no nosso país e dizer que o Estado brasileiro não se curva ao crime e à bandalheira”, afirmou Caiado.

Durante o discurso, Caiado também elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e pediu que Flávio conceda anistia ao pai. “Se eu chegasse aonde você vai chegar, eu assinaria a anistia dele (Bolsonaro). Eu falei isso em todos os cantos deste país”, declarou.

Caiado terminou o primeiro turno em quinto lugar, com cerca de 2,6 milhões de votos, o equivalente a 2,18% dos votos.

Veja vídeo:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado)

Comentários

Comentários