Uma médica ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia (GO), foi denunciada ao Ministério Público Federal (MPF) por orientar funcionários a não conceder alta a pacientes durante o fim de semana das eleições.
Segundo a denúncia, a médica justificou a orientação pela suposta preferência política dos pacientes, afirmando que a maioria seria simpatizante do PT. A mensagem foi enviada na sexta-feira (2) em um grupo de WhatsApp com profissionais da unidade.
Na conversa, a médica também fez referência à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). No dia anterior, afirmou que quem votasse no número 22 receberia nota 10 no rodízio de medicina.
A denúncia foi protocolada pelo advogado Alan Henrique Silva Marques. As mensagens foram repassadas a ele por um interno de medicina subordinado à médica, que não teve a identidade divulgada.
Não foi divulgado se pacientes que poderiam ser liberados ficaram de fato retidos.
Com informações do Metrópoles
Comentários
2 Comentários
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ADILSON 1 dia atrasIsso é o novo normal do Brasil , bolsanarismo , e vai ficar pior pode esperar , a criminalidade vai so aumentar , pois tem miliciano no poder ..... escola e creches publicas , vão ser cobrada , clt vai acabar , com a pjotização
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EDILSON CESAR RIBEIRO 1 dia atrasAonde estamos indo? Uma médica escrevendo isso! Meu DEUS.