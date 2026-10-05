Uma médica ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia (GO), foi denunciada ao Ministério Público Federal (MPF) por orientar funcionários a não conceder alta a pacientes durante o fim de semana das eleições.

Segundo a denúncia, a médica justificou a orientação pela suposta preferência política dos pacientes, afirmando que a maioria seria simpatizante do PT. A mensagem foi enviada na sexta-feira (2) em um grupo de WhatsApp com profissionais da unidade.

Na conversa, a médica também fez referência à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). No dia anterior, afirmou que quem votasse no número 22 receberia nota 10 no rodízio de medicina.