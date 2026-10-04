O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) superou, neste domingo (4), a votação obtida nas eleições de 2022. Com 49,89% das urnas apuradas em Minas Gerais, ele somava 1.669.500 votos e já tinha votação suficiente para ser reeleito.

Em 2022, Nikolas recebeu 1.492.047 votos e foi o deputado federal mais votado do país naquele pleito.

Ele chegou à Câmara em 2023 e ampliou a participação nas articulações políticas do PL em Minas Gerais. Em 2026, também assumiu papel de destaque na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) no estado.