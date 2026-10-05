O candidato à Presidência derrotado no primeiro turno Romeu Zema (Novo) declarou nesta segunda-feira (5) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O ex-governador de Minas Gerais recebeu 0,27% dos votos, ficando em 5º lugar na disputa.

A declaração já era esperada pela campanha bolsonarista, que agora tem a primeira aliança oficial na corrida presidencial. O apoio, devido à baixa performance de Zema no primeiro turno, é considerado mais simbólico que prático, oferecendo a Flávio a chance de editar uma espécie de "frente ampla" contra Lula.

"O recado que o brasileiro mandou nas urnas foi muito clara: precisamos retirar os intocáveis de Brasília. Com o avanço que a direita que a direita teve no Senado e na Câmara, já tem o número de parlamentares para pedir o impeachment", afirmou Zema.