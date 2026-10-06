Ele estava internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Marcos Boulos, irmão da vítima, esteve no 14° Distrito Policial (Pinheiros) para registrar a morte. Carlos morreu às 4h.

Carlos Boulos, 80, tio de Guilherme Boulos (PSOL), deputado licenciado e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, morreu na madrugada desta terça-feira (6), três dias após ser atropelado em uma briga no trânsito em São Paulo.

O atropelamento ocorreu na avenida 23 de Maio, região central da capital paulista, na noite de sábado (3), conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O tio de Boulos dirigia uma Toyota Hilux e se desentendeu com o motorista de um Palio após uma batida. O idoso desceu da caminhonete para conversar com o outro motorista, que avançou com o carro em sua direção, o atropelou, e fugiu do local, segundo a pasta da segurança.

Carlos foi socorrido e levado ao hospital. A identificação das placas do veículo foi possível porque testemunhas gravaram o atropelamento.