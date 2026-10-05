Tio de Boulos, de 80 anos, é atropelado em briga de trânsito
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O dentista Carlos Boulos, 80, tio de Guilherme Boulos (PSOL), deputado licenciado e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi atropelado em São Paulo durante uma briga de trânsito.
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O parentesco foi confirmado pela assessoria de Boulos, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. O atropelamento aconteceu na avenida 23 de Maio, região central da capital paulista, na noite de sábado (3).
O tio de Boulos dirigia uma Toyota Hilux e se desentendeu com o motorista de um Palio após uma batida.
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o idoso desceu da caminhonete para conversar com o outro motorista, que avançou com o carro em sua direção, o atropelou, e fugiu do local.
Carlos foi socorrido e levado para um hospital, que não foi divulgado.
Testemunhas gravaram o atropelamento, que possibilitou a identificação das placas do veículo.
A Polícia Civil faz buscas para identificar e localizar o motorista, diz a pasta da segurança. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio.