O dentista Carlos Boulos, 80, tio de Guilherme Boulos (PSOL), deputado licenciado e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi atropelado em São Paulo durante uma briga de trânsito.

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O parentesco foi confirmado pela assessoria de Boulos, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. O atropelamento aconteceu na avenida 23 de Maio, região central da capital paulista, na noite de sábado (3).