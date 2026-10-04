Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele recebeu 62,85% dos votos, contra 36,22% de Fernando Haddad (PT), com 90% das urnas apuradas. Felício Ramuth (MDB) foi reeleito vice-governador.

O primeiro mandato de Tarcísio foi marcado por privatizações, como a da Sabesp e a concessão de linhas de trem, além do esvaziamento do principal fluxo da Cracolândia e da entrega de obras como a Linha 17-Ouro do Monotrilho.

A gestão também foi alvo de críticas pelo aumento da letalidade policial, pelo recorde de feminicídios e por acidentes e falhas em serviços após privatizações.