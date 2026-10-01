Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno. Com margem de erro de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.

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Brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 45% e Lula, 44%.