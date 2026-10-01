Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno. Com margem de erro de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.
Leia também: TSE mantém remoção de posts envolvendo Flávio e N. Sra Aparecida
Brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 45% e Lula, 44%.
No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 46%, contra 41% de Flávio. Renan Santos (Missão) registra 5%, seguido por Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), com 3% cada. Os demais candidatos somam 1%.
Lula e Flávio têm 49% de rejeição cada. Cury registra 33%, Zema e Caiado, 39% cada, e Renan, 43%.
A pesquisa também simulou outros cenários de segundo turno: Lula marca 45% contra 43% de Caiado; 45% contra 40% de Zema; 45% contra 38% de Renan; e 45% contra 44% de Cury.
O levantamento ouviu 2 mil entrevistados entre 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-09503/2026.
Com informações do SBT News.