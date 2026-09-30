Um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) após uma briga física entre os pilotos. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dos pilotos esfaqueou o outro e tentou derrubar a aeronave.

O avião pousou com segurança no aeroporto de Tabuk. Os dois pilotos foram hospitalizados devido aos ferimentos. Netanyahu afirmou que o suspeito foi preso e interrogado pelas autoridades sauditas.

Dados do Flightradar24 indicam que a aeronave, um Boeing 737, perdeu quase 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos. O voo também emitiu sinais de emergência, incluindo um alerta que indicava possível interferência ilegal.