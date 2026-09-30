Um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) após uma briga física entre os pilotos. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um dos pilotos esfaqueou o outro e tentou derrubar a aeronave.
O avião pousou com segurança no aeroporto de Tabuk. Os dois pilotos foram hospitalizados devido aos ferimentos. Netanyahu afirmou que o suspeito foi preso e interrogado pelas autoridades sauditas.
Dados do Flightradar24 indicam que a aeronave, um Boeing 737, perdeu quase 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos. O voo também emitiu sinais de emergência, incluindo um alerta que indicava possível interferência ilegal.
Segundo Netanyahu, passageiros e tripulantes entraram na cabine após o avião iniciar queda acentuada e encontraram o copiloto tentando interferir nos sistemas da aeronave. Eles conseguiram contê-lo e ajudar a estabilizar o avião.
A Flydubai confirmou que houve uma briga na cabine e informou que a tripulação conseguiu controlar a situação e pousar em segurança. Segundo a companhia, as causas e os motivos do episódio ainda são desconhecidos e serão investigados.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, definiu o episódio como tentativa de ataque. Autoridades israelenses também investigam o caso.
A companhia enviou dois aviões de substituição à Arábia Saudita para transportar os passageiros e a tripulação de volta a Israel. Segundo fontes de segurança citadas pela Reuters, a Arábia Saudita rejeitou um pedido israelense para que aviões militares buscassem os passageiros israelenses no país.
Com informações da Reuters.