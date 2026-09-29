Um bebê de um ano e seis meses deixou sozinho da creche em Braço do Norte (SC) e percorreu 50 metros até chegar ao local onde a mãe trabalha. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (25) e é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

Leia também: Gestante é ferida com caco de vidro pela namorada do ex

A mãe havia deixado a criança no Centro Educacional Infantil Antônio Volpato, no bairro Lado da União, no início da manhã. Depois, o menino saiu da unidade desacompanhado e seguiu até a empresa onde a mãe estava.