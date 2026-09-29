Um bebê de um ano e seis meses deixou sozinho da creche em Braço do Norte (SC) e percorreu 50 metros até chegar ao local onde a mãe trabalha. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (25) e é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina.
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A mãe havia deixado a criança no Centro Educacional Infantil Antônio Volpato, no bairro Lado da União, no início da manhã. Depois, o menino saiu da unidade desacompanhado e seguiu até a empresa onde a mãe estava.
Câmeras de segurança registraram parte do trajeto. Nas imagens, o bebê aparece atravessando uma rua vazia e caminhando até a porta da empresa. Ele bate no vidro, e uma secretária abre a porta e segura no colo ao perceber que estava sozinho.
Dentro da empresa, a mãe reconheceu a criança, e em seguida registrou boletim de ocorrência.
A Secretaria Municipal de Educação e Desporto solicitou a abertura de sindicância para investigar o caso. Em nota, a pasta confirmou o fato e afirmou que vai apurar os procedimentos adotados pelo centro de educação infantil.
“A Secretaria está adotando as providências cabíveis e informa que todas as medidas administrativas e legais pertinentes serão tomadas”, informou a secretaria.
A pasta não detalhou como o bebê conseguiu sair da unidade.
O prefeito Laurinho Boeing (MDB) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que o centro passa por uma grande reforma, e que, atualmente, apenas duas salas de aula estão em funcionamento e parte das turmas foi transferida para um local próximo.
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