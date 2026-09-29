O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” ao falar sobre a resistência de homens em realizar exames para detectar câncer de próstata. Ele fez a declaração durante um comício em Belém (PA), na noite de segunda-feira (28).

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“O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”, afirmou Lula.