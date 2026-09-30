Uma menina de dois anos morreu depois de ser atingida na cabeça com um martelo pelo próprio irmão, na manhã de segunda-feira (28), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil procura o suspeito, e o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
O crime aconteceu num barraco de madeira na Vila São Jorge, em área de invasão. Segundo a investigação, a criança brincava com a mangueira quando foi golpeada.
Ela foi levada ao hospital ainda viva, mas não resistiu aos ferimentos.
O principal suspeito é Richard Reine Nogueira Santos Passos, de 21 anos, que fugiu após o crime. No local, a perícia encontrou o martelo usado no ataque e um par de chinelos que pode ter sido deixado pelo suspeito durante a fuga.
A polícia investiga a dinâmica do caso e tenta esclarecer se os irmãos estavam sozinhos e quem cuidava deles. O suspeito é tido como incapaz devido a problemas de saúde mental.
O caso está sob investigação.
Com informações do Metrópoles.