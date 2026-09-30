01 de outubro de 2026
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MATOU E FUGIU

Menina de 2 anos morre golpeada com martelo pelo próprio irmão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCSP
Segundo a investigação, a criança brincava com a mangueira quando foi golpeada.
Segundo a investigação, a criança brincava com a mangueira quando foi golpeada.

Uma menina de dois anos morreu depois de ser atingida na cabeça com um martelo pelo próprio irmão, na manhã de segunda-feira (28), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil procura o suspeito, e o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O crime aconteceu num barraco de madeira na Vila São Jorge, em área de invasão. Segundo a investigação, a criança brincava com a mangueira quando foi golpeada.

Ela foi levada ao hospital ainda viva, mas não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito é Richard Reine Nogueira Santos Passos, de 21 anos, que fugiu após o crime. No local, a perícia encontrou o martelo usado no ataque e um par de chinelos que pode ter sido deixado pelo suspeito durante a fuga.

A polícia investiga a dinâmica do caso e tenta esclarecer se os irmãos estavam sozinhos e quem cuidava deles. O suspeito é tido como incapaz devido a problemas de saúde mental.

O caso está sob investigação.

Com informações do Metrópoles.

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