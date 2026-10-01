O plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a retirada de publicações que associavam o candidato Flávio Bolsonaro (PL) a uma suposta iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. Os sete ministros reconheceram a existência de informação falsa, mas divergiram sobre o alcance da medida.

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O relator, André Mendonça, defendeu a manutenção das decisões que determinaram a remoção dos conteúdos. Segundo ele, a medida não restringe a liberdade religiosa nem configura censura prévia. O ministro afirmou que manifestações de fé, defesa de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil, críticas a uma eventual mudança e debates sobre religião e política continuam permitidos.