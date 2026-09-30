A influenciadora Aline Limas, de 31 anos, passou a receber mensagens de eleitores que acreditavam que ela disputava uma vaga na Câmara dos Deputados por Goiás. A confusão resultou da semelhança entre o nome dela e o de uma candidata do estado.

A criadora de conteúdo descobriu que sua xará é a médica Aline Maria Rodrigues de Lima, candidata pelo Republicanos com o nome de urna Dra. Aline Lima.

Aline Limas se chama oficialmente Aline Eliete Lima Rodrigues. As duas têm em comum os nomes Aline, Lima e Rodrigues. Além disso, ambas têm ligação com a área da saúde.