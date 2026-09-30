30 de setembro de 2026
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PF DEVE INVESTIGAR

Dino pede inquérito sobre 'ataques a imagens religiosas'

Por Luísa Martins | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Geraldo Magela/Agência Senado
A decisão de Dino aponta indícios de diferentes crimes, entre eles vilipêndio a culto religioso.
A decisão de Dino aponta indícios de diferentes crimes, entre eles vilipêndio a culto religioso.

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o que chamou de "onda de ataques nos últimos meses contra imagens religiosas".

Leia também: Mendonça vota para manter derrubada de posts sobre Flávio e Santa

O ministro anuncia a medida no momento em que a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) tenta reduzir os impactos da disseminação de uma notícia falsa que o acusa de querer retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

A decisão de Dino aponta indícios de diferentes crimes, entre eles vilipêndio a culto religioso, incêndio, injúria qualificada por motivo religioso, ameaça, furto qualificado, dano e violação de domicílio. O ministro também destacou a existência de leis que punem atos discriminatórios e violentos contra manifestações e celebrações religiosas.

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