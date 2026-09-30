30 de setembro de 2026
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'NUNCA TRABALHOU'

Lula diz que Flávio Bolsonaro é 'apoiado pelo crime organizado'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/NORMOSE/Youtube
As declarações foram feitas ao comentar eleitores com formação universitária que apoiam o senador.
As declarações foram feitas ao comentar eleitores com formação universitária que apoiam o senador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (30), durante entrevista ao canal Normose, no YouTube, que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi eleito vereador do Rio de Janeiro aos 21 anos com apoio de milicianos.

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Lula também disse que Flávio “nunca trabalhou” e questionou o que o candidato oferece ao eleitorado. As declarações foram feitas ao comentar eleitores com formação universitária que apoiam o senador.

O presidente também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, ao citar sua trajetória no Exército e os 29 anos como deputado federal.

Lula afirmou ainda que o bolsonarismo oferece “fanatismo” e questionou se a escolha por Flávio ocorre por “desinformação e narrativa” ou por uma suposta “falta de lucidez” da sociedade.

Com informações do SBT News.

 

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