Um homem de 45 anos foi preso após vender um ingresso falso para um delegado antes do show da dupla Henrique e Juliano, em Paranaguá, no litoral do Paraná. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25).
De acordo com o portal JB Litoral, o delegado comprou o bilhete pouco antes da apresentação, mas foi impedido de entrar no evento depois que a equipe responsável identificou a falsificação.
Após descobrir a fraude, o policial conseguiu localizar o vendedor. O homem foi abordado e preso por estelionato.
A Guarda Civil Municipal conduziu o suspeito até a delegacia para os procedimentos de praxe.