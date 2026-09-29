29 de setembro de 2026
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ESTELIONATO

Delegado compra ingresso falso, perde show mas prende golpista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@henriqueejuliano/Instagram
O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25), pouco antes do show da dupla Henrique e Juliano.
O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25), pouco antes do show da dupla Henrique e Juliano.

Um homem de 45 anos foi preso após vender um ingresso falso para um delegado antes do show da dupla Henrique e Juliano, em Paranaguá, no litoral do Paraná. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (25).

De acordo com o portal JB Litoral, o delegado comprou o bilhete pouco antes da apresentação, mas foi impedido de entrar no evento depois que a equipe responsável identificou a falsificação.

Após descobrir a fraude, o policial conseguiu localizar o vendedor. O homem foi abordado e preso por estelionato.

A Guarda Civil Municipal conduziu o suspeito até a delegacia para os procedimentos de praxe.

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