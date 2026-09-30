30 de setembro de 2026
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Lula anuncia que não vai participar do debate da Globo nesta 5ª

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Ricardo Stuckert/PR
Ainda estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).
Ainda estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, informou nesta quarta-feira (30), sem especificar o motivo, que ele não participará do debate presidencial da Globo, marcado para esta quinta-feira (1º). 

Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). 

O debate será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, g1 e GloboNews, após o Jornal Nacional, com início previsto para 21h30.

O programa terá quatro blocos de perguntas e respostas, sendo dois com temas definidos e dois de tema livre, além das considerações finais. O cenário terá um mapa do Brasil, com discussões sobre regiões e temas como preservação da Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e infraestrutura para exportações.

Na dinâmica, quem fizer a pergunta terá dois minutos para dividir entre questão e réplica. O candidato que responder terá três minutos para resposta e tréplica.

A participação de Zema foi confirmada após decisão liminar do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que garantiu a presença de candidatos do Novo em debates de rádio e TV a partir de terça-feira (29).

Com informações do g1.

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