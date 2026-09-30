A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, informou nesta quarta-feira (30), sem especificar o motivo, que ele não participará do debate presidencial da Globo, marcado para esta quinta-feira (1º).
Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).
O debate será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, g1 e GloboNews, após o Jornal Nacional, com início previsto para 21h30.
O programa terá quatro blocos de perguntas e respostas, sendo dois com temas definidos e dois de tema livre, além das considerações finais. O cenário terá um mapa do Brasil, com discussões sobre regiões e temas como preservação da Amazônia, segurança nas fronteiras, combate ao crime organizado e infraestrutura para exportações.
Na dinâmica, quem fizer a pergunta terá dois minutos para dividir entre questão e réplica. O candidato que responder terá três minutos para resposta e tréplica.
A participação de Zema foi confirmada após decisão liminar do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que garantiu a presença de candidatos do Novo em debates de rádio e TV a partir de terça-feira (29).
Com informações do g1.