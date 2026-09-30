A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, informou nesta quarta-feira (30), sem especificar o motivo, que ele não participará do debate presidencial da Globo, marcado para esta quinta-feira (1º).

Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O debate será mediado pelo jornalista César Tralli e transmitido ao vivo pela TV Globo, g1 e GloboNews, após o Jornal Nacional, com início previsto para 21h30.