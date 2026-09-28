Nossa Senhora Aparecida se tornou protagonista desta reta final da campanha eleitoral no Brasil. Afinal, existe uma proposta de bolsonaristas para tirar da santa o título de padroeira do país?

Surgem outras dúvidas: quais decisões tomaram os ministros do Supremo André Mendonça e Flávio Dino? O que é uma padroeira? Por que os evangélicos não cultuam santos?

Entenda esses e outros pontos que envolvem questões políticas, religiosas e jurídicas:

Caso eleito presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) pretende tirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil?