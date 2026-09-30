Alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo tiveram desempenho acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Leitura e Matemática, segundo a comparação entre os resultados do Pisa para Escolas e os dados do Pisa 2025, divulgados pela OCDE. Em Ciências, a média das Etecs ficou próxima à do grupo.
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Em Leitura, os estudantes das Etecs obtiveram média de 494 pontos, contra 461 da OCDE e 408 do Brasil. Na comparação com os países participantes, o resultado colocaria o Centro Paula Souza (CPS), autarquia vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, na 10ª posição, empatado com o Reino Unido e à frente de Austrália, Canadá e Estados Unidos.
Em Matemática, a média foi de 486 pontos, enquanto a OCDE registrou 463 e o Brasil, 377. Em Ciências, área principal do Pisa 2025, as Etecs tiveram 484 pontos, próximo aos 482 da OCDE e acima dos 409 registrados pelo Brasil.
A rede estadual reúne mais de 220 mil estudantes em 229 Etecs, que oferecem cursos técnicos, ensino integrado, ensino médio e especializações técnicas.
O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, atribuiu o desempenho a fatores como experiência dos professores, aulas em laboratórios e projetos voltados à resolução de problemas.
O Pisa é uma avaliação internacional que mede a capacidade de jovens de 15 anos aplicarem conhecimentos escolares em situações do cotidiano. A prova avalia Matemática, Leitura e Ciências.
Para calcular os resultados de cada país, o exame é aplicado a estudantes selecionados em escolas de diferentes redes. No Brasil, 30.140 alunos participaram da edição de 2025.