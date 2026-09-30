Alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo tiveram desempenho acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Leitura e Matemática, segundo a comparação entre os resultados do Pisa para Escolas e os dados do Pisa 2025, divulgados pela OCDE. Em Ciências, a média das Etecs ficou próxima à do grupo.

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Em Leitura, os estudantes das Etecs obtiveram média de 494 pontos, contra 461 da OCDE e 408 do Brasil. Na comparação com os países participantes, o resultado colocaria o Centro Paula Souza (CPS), autarquia vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, na 10ª posição, empatado com o Reino Unido e à frente de Austrália, Canadá e Estados Unidos.