São Paulo registrou sua maior nota histórica em matemática no Pisa 2025, com 404 pontos, superando o Chile, que obteve 403. O estado ficou atrás apenas do Uruguai na América Latina, com 405 pontos.

Em ciências, São Paulo marcou 443 pontos, contra 442 do Chile, 445 do Uruguai e 409 do Brasil. Em leitura, foram 434 pontos, ante 436 do Chile, 423 do Uruguai e 408 do Brasil. Em matemática, São Paulo teve 404 pontos, enquanto Chile, Uruguai e Brasil registraram 403, 405 e 377, respectivamente.

Área São Paulo Chile Uruguai Brasil Ciências 443 442 445 409 Leitura 434 436 423 408 Matemática 404 403 405 377

Na comparação com 2015, São Paulo aumentou 34 pontos em ciências, 17 em leitura e 18 em matemática. Segundo o secretário estadual da Educação, Renato Feder, os resultados aproximam São Paulo do desempenho de Chile e Uruguai, referências educacionais na América Latina. Ele também citou resultados semelhantes aos de Grécia, Islândia e Israel.