São Paulo registrou sua maior nota histórica em matemática no Pisa 2025, com 404 pontos, superando o Chile, que obteve 403. O estado ficou atrás apenas do Uruguai na América Latina, com 405 pontos.
Em ciências, São Paulo marcou 443 pontos, contra 442 do Chile, 445 do Uruguai e 409 do Brasil. Em leitura, foram 434 pontos, ante 436 do Chile, 423 do Uruguai e 408 do Brasil. Em matemática, São Paulo teve 404 pontos, enquanto Chile, Uruguai e Brasil registraram 403, 405 e 377, respectivamente.
|Área
|São Paulo
|Chile
|Uruguai
|Brasil
|Ciências
|443
|442
|445
|409
|Leitura
|434
|436
|423
|408
|Matemática
|404
|403
|405
|377
Na comparação com 2015, São Paulo aumentou 34 pontos em ciências, 17 em leitura e 18 em matemática. Segundo o secretário estadual da Educação, Renato Feder, os resultados aproximam São Paulo do desempenho de Chile e Uruguai, referências educacionais na América Latina. Ele também citou resultados semelhantes aos de Grécia, Islândia e Israel.
O Pisa é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e avalia a capacidade de jovens de 15 anos aplicarem conhecimentos escolares em situações do cotidiano. Em 2025, a avaliação também incluiu aprendizagem no mundo digital e língua inglesa.
No Brasil, 30.140 estudantes participaram da avaliação, sendo 2.239 de São Paulo, selecionados por sorteio. O Pisa é uma avaliação amostral e internacional, diferente de exames curriculares como Saeb e Saresp.
A Secretaria da Educação também destaca a expansão do Ensino Médio Técnico. As matrículas passaram de 35 mil em 2023 para 231 mil no início de 2026, com meta de alcançar 350 mil vagas em 2027.
Desde 2023, a rede estadual reformulou o currículo, reduziu de 11 para três as opções de itinerários formativos — Exatas, Humanas e Ensino Médio Técnico — e ampliou as aulas semanais de língua portuguesa e matemática. Também foram incluídas educação financeira, orientação de estudos e projeto de vida.