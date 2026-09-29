Uma frente fria deve mudar o tempo no estado de São Paulo entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º), com chuva, rajadas de vento, possibilidade de granizo e queda acentuada das temperaturas. Segundo a Defesa Civil, o calor e o abafamento ainda permanecem nesta terça e quarta.

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A mudança deve ficar mais evidente na quinta-feira, quando são esperadas chuvas mais persistentes, principalmente no leste paulista. Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair mais acentuadamente, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.