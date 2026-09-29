01 de outubro de 2026
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CHUVA E GRANIZO

Frente fria encerra onda de calor em SP a partir de hoje

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de São Paulo
Segundo a Defesa Civil, o calor e o abafamento ainda permanecem nesta terça e quarta.
Segundo a Defesa Civil, o calor e o abafamento ainda permanecem nesta terça e quarta.

Uma frente fria deve mudar o tempo no estado de São Paulo entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º), com chuva, rajadas de vento, possibilidade de granizo e queda acentuada das temperaturas. Segundo a Defesa Civil, o calor e o abafamento ainda permanecem nesta terça e quarta.

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A mudança deve ficar mais evidente na quinta-feira, quando são esperadas chuvas mais persistentes, principalmente no leste paulista. Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair mais acentuadamente, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.

As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes, com risco de alagamentos, enxurradas e queda de árvores e galhos.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e permanecer em locais protegidos durante tempestades. Com a queda das temperaturas, crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade devem ser protegidos do frio.

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