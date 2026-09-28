28 de setembro de 2026
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AOS 38 ANOS

Major da PM morre baleado durante briga de bar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução via Metrópoles
Anderson integrava o 12º Batalhão da Polícia Militar.
Anderson integrava o 12º Batalhão da Polícia Militar.

O major Anderson Leite Rodrigues Fernandes, de 38 anos, morreu após ser baleado durante uma confusão em frente a um bar na Zona Sul de Macapá, no domingo (27). O confronto envolveu policiais penais.

Leia também: Policial penal é preso suspeito de matar esposa a tiros

Anderson integrava o 12º Batalhão da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga.

Os envolvidos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

A Polícia Civil do Amapá investiga o caso.

Com informações do Metrópoles.

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