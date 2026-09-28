O major Anderson Leite Rodrigues Fernandes, de 38 anos, morreu após ser baleado durante uma confusão em frente a um bar na Zona Sul de Macapá, no domingo (27). O confronto envolveu policiais penais.

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Anderson integrava o 12º Batalhão da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga.