28 de setembro de 2026
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ONDA DE CALOR

Brasil tem 9 estados com 40°C e alerta vermelho por calor intenso

Por Jorge Abreu | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Bruno Peres/Agência Brasil
Apesar das altas temperaturas, nem todas as regiões terão uma onda de calor, diz o Inmet
Apesar das altas temperaturas, nem todas as regiões terão uma onda de calor, diz o Inmet

O calor intenso que afeta o Brasil desde a semana passada deve continuar nos próximos dias, com alerta vermelho para oito estados até quarta (30) por calor intenso, de acordo com boletim divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O aviso vale para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

O município de Nova Xavantina, na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, registrou recorde de 43,3 °C nesta segunda (28) -no dia anterior a máxima foi de 42,2°C. Em Corumbá, região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, o termômetro atingiu 43,2°C.

Além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os estados de Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará e Piauí também tiveram cidades que alcançaram ou ultrapassaram a faixa de 40°C.

Apesar das altas temperaturas, nem todas as regiões terão uma onda de calor, diz o Inmet.

Uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos, segundo os critérios do instituto.

No Tocantins, por exemplo, algumas áreas podem superar 40°C, mas a previsão não indica a persistência necessária para atender aos critérios utilizados na caracterização da onda de calor.

O mesmo ocorre no Distrito Federal, onde as temperaturas devem permanecer elevadas, podendo chegar a 34 °C entre segunda e quarta, sem que o estado esteja incluído na área do aviso.

Os termômetros devem permanecer acima da média nesta terça-feira (29) em partes do Centro-Oeste e do Sudeste, além do estado do Paraná, que está sob alerta de onda de calor.

As temperaturas devem permanecer altas até a chegada de uma frente fria, que deve aumentar a possibilidade de pancadas de chuva.

Na quarta-feira (30), o avanço dessa frente fria contribui para restringir a sensação de calor extremo em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, que também começam a apresentar enfraquecimento das temperaturas acima da média.

Para a quinta-feira (1º), a previsão indica uma mudança ainda mais ampla no padrão de temperaturas máximas. Segundo o Inmet, os estados que foram afetados pelo calor já devem apresentar valores próximos ou até mesmo abaixo da média climatológica para o período do ano.

Clima em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre essa mudança nas condições meteorológicas. As chuvas, segundo o órgão, poderão ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.

As temperaturas ainda permanecerão elevadas na terça e na quarta, mantendo a sensação de calor e abafamento. Com a aproximação da frente fria, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, que poderão apresentar momentos de maior intensidade.

Na quinta-feira, São Paulo pode registrar chuvas mais persistentes, principalmente na faixa leste do estado. Após a passagem da frente fria, as temperaturas deverão cair de forma mais acentuada, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.

De acordo com a Defesa Civil, as chuvas e rajadas de vento nesses dias podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de galhos e árvores e outros transtornos pontuais, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Recomendações

  • Não atravesse áreas alagadas, vias, pontes ou córregos com acúmulo de água, a pé ou de veículo
  • Durante raios e rajadas de vento, permaneça em local protegido, longe de árvores, postes, estruturas metálicas, torres e outras estruturas que possam oferecer risco
  • Em caso de granizo, procure abrigo e mantenha portas e janelas fechadas. Guarde veículos em locais cobertos
  • Evite a navegação e atividades náuticas
  • Com a queda das temperaturas, mantenha crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade protegidos do frio

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