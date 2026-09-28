Brasil tem 9 estados com 40°C e alerta vermelho por calor intenso
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O calor intenso que afeta o Brasil desde a semana passada deve continuar nos próximos dias, com alerta vermelho para oito estados até quarta (30) por calor intenso, de acordo com boletim divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O aviso vale para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.
O município de Nova Xavantina, na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, registrou recorde de 43,3 °C nesta segunda (28) -no dia anterior a máxima foi de 42,2°C. Em Corumbá, região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, o termômetro atingiu 43,2°C.
Além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os estados de Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará e Piauí também tiveram cidades que alcançaram ou ultrapassaram a faixa de 40°C.
Apesar das altas temperaturas, nem todas as regiões terão uma onda de calor, diz o Inmet.
Uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos, segundo os critérios do instituto.
No Tocantins, por exemplo, algumas áreas podem superar 40°C, mas a previsão não indica a persistência necessária para atender aos critérios utilizados na caracterização da onda de calor.
O mesmo ocorre no Distrito Federal, onde as temperaturas devem permanecer elevadas, podendo chegar a 34 °C entre segunda e quarta, sem que o estado esteja incluído na área do aviso.
Os termômetros devem permanecer acima da média nesta terça-feira (29) em partes do Centro-Oeste e do Sudeste, além do estado do Paraná, que está sob alerta de onda de calor.
As temperaturas devem permanecer altas até a chegada de uma frente fria, que deve aumentar a possibilidade de pancadas de chuva.
Na quarta-feira (30), o avanço dessa frente fria contribui para restringir a sensação de calor extremo em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, que também começam a apresentar enfraquecimento das temperaturas acima da média.
Para a quinta-feira (1º), a previsão indica uma mudança ainda mais ampla no padrão de temperaturas máximas. Segundo o Inmet, os estados que foram afetados pelo calor já devem apresentar valores próximos ou até mesmo abaixo da média climatológica para o período do ano.
Clima em São Paulo
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre essa mudança nas condições meteorológicas. As chuvas, segundo o órgão, poderão ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.
As temperaturas ainda permanecerão elevadas na terça e na quarta, mantendo a sensação de calor e abafamento. Com a aproximação da frente fria, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, que poderão apresentar momentos de maior intensidade.
Na quinta-feira, São Paulo pode registrar chuvas mais persistentes, principalmente na faixa leste do estado. Após a passagem da frente fria, as temperaturas deverão cair de forma mais acentuada, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.
De acordo com a Defesa Civil, as chuvas e rajadas de vento nesses dias podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de galhos e árvores e outros transtornos pontuais, principalmente em áreas mais vulneráveis.
Recomendações
- Não atravesse áreas alagadas, vias, pontes ou córregos com acúmulo de água, a pé ou de veículo
- Durante raios e rajadas de vento, permaneça em local protegido, longe de árvores, postes, estruturas metálicas, torres e outras estruturas que possam oferecer risco
- Em caso de granizo, procure abrigo e mantenha portas e janelas fechadas. Guarde veículos em locais cobertos
- Evite a navegação e atividades náuticas
- Com a queda das temperaturas, mantenha crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade protegidos do frio