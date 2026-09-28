O calor intenso que afeta o Brasil desde a semana passada deve continuar nos próximos dias, com alerta vermelho para oito estados até quarta (30) por calor intenso, de acordo com boletim divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O aviso vale para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

O município de Nova Xavantina, na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso, registrou recorde de 43,3 °C nesta segunda (28) -no dia anterior a máxima foi de 42,2°C. Em Corumbá, região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, o termômetro atingiu 43,2°C.