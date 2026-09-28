A 16ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (28), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença de cinco pontos percentuais está fora da margem de erro, de dois pontos.
Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 5% cada e dividem a terceira posição.
Nos cenários de segundo turno, Lula registra 46% contra 44% de Flávio Bolsonaro. No confronto com Caiado, o presidente também tem 46%, contra 42% do ex-governador de Goiás. Os dois cenários configuram empate técnico.
Contra Augusto Cury, Lula aparece com 46%, enquanto o escritor tem 41%. O presidente também registra 48% contra Romeu Zema (Novo), com 39%, e 46% contra Renan Santos (Missão), que tem 37%.
A pesquisa ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 25 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi realizado pela Nexus, da FSB Holding, a pedido do BTG Pactual, e está registrado no TSE sob o número BR-07557/2026.