A 16ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (28), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença de cinco pontos percentuais está fora da margem de erro, de dois pontos.

Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 5% cada e dividem a terceira posição.

Nos cenários de segundo turno, Lula registra 46% contra 44% de Flávio Bolsonaro. No confronto com Caiado, o presidente também tem 46%, contra 42% do ex-governador de Goiás. Os dois cenários configuram empate técnico.