Mensagens trocadas por Daniel Vorcaro apontam uma relação de proximidade entre o dono do Banco Master e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com trocas de elogios, pedidos de camarote em festa e lembranças de viagem.

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Esses diálogos foram obtidos pela Folha e estão no material extraído pela Polícia Federal no telefone do ex-banqueiro.