Vorcaro e Motta: 'Queria estar mesmo era em Mônaco com você'
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Mensagens trocadas por Daniel Vorcaro apontam uma relação de proximidade entre o dono do Banco Master e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com trocas de elogios, pedidos de camarote em festa e lembranças de viagem.
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Esses diálogos foram obtidos pela Folha e estão no material extraído pela Polícia Federal no telefone do ex-banqueiro.
A essas mensagens se somam outros diálogos de Motta com Vorcaro sobre assuntos como a liberação de um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões para uma empresa da cunhada do deputado. Detalhes dessas conversas foram divulgados primeiramente pelo site Fatos Online e confirmados pela Folha.
Procurado, Hugo Motta disse, por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa, que, enquanto parlamentar em seu quarto mandato na Câmara dos Deputados, sempre manteve diálogo com os diversos segmentos do empresariado e representantes da sociedade brasileira.
"Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", disse.
Ele também afirmou que, como "já como explicitou anteriormente", "o contrato de empréstimo realizado por empresa privada com um banco privado se deu quando não se tinha conhecimento dos fatos e investigações que posteriormente vieram a público sobre o Master e o seu dono".
"Reitero que confio nos órgãos responsáveis pelas investigações, a quem cabe responder pelas apurações", disse.
A reportagem entrou em contato com a defesa de Vorcaro, mas não houve resposta.
Um dos momentos que expõem a proximidade entre Motta e Vorcaro é uma conversa de 23 de maio do ano passado. Vorcaro disse que estava em São Paulo e no fim de semana estaria em Belo Horizonte, e acrescenta: "Mas queria mesmo estar era em Monaco com voce".
Ele ri e os dois fazem uma chamada telefônica de quase oito minutos. Em seguida, Vorcaro manda o contato de um motorista e diz: "so avisa ele se prefere uma pessoa para servir (ed) ou se não quer ninguém na casa na hora". Não é revelado quem é a pessoa de quem estão tratando.
Motta agradece: "Blz irmaozao. Muito obrigado".
Existem outros momentos em que Motta faz pedidos a Vorcaro. No dia 3 de março do ano passado, ele enviou uma mensagem ao ex-banqueiro dizendo: "irmão consegue 4 entradas no camarote para as campeãs?". O desfile das campeãs do Carnaval do Rio aconteceu no dia 8 de março.
Vorcaro diz: "Claro irmão, quantos quiser. Me passa nome completo cpf email e telefone de cada um".
Ainda em março, após um telefonema de dois minutos, Motta encaminhou a Vorcaro uma mensagem —aparentemente de um repórter— que questionava se ele queria comentar sobre a tentativa de compra do Master pelo BRB (Banco de Brasília).
"De onde é", pergunta Vorcaro. Motta diz: "Não sei. Te mandei a foto para ver se conhece".
Os dois se encontram em outras ocasiões e trocam mensagens ao longo de 2025, ano em que o ex-banqueiro foi preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero.
Em julho, Vorcaro foi à residência de Motta tomar um café da manhã. Em agosto, Motta chama o ex-banqueiro para "a casa de Davi", uma possível referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que também tinha proximidade com o dono do Master.
"Ele sabe que eu vou ou sera de surpresa", questiona Vorcaro. "Sabe. Tivemos que falar", diz Motta.
A Folha revelou, em março, que a cunhada de Motta fez um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões com o Master em março de 2024. O valor foi utilizado para comprar o terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa (PB) que será loteado e transformado em um novo bairro.
Bianca Medeiros é irmã da esposa de Hugo Motta, Luana Motta. Em 8 de março de 2024, ela comprou todas as cotas da ETC Participações, cujo capital social era R$ 100 mil, de acordo com documentos da Junta Comercial de São Paulo.
Uma semana depois, em 15 de março, Bianca assinou um contrato de empréstimo com o banco de Vorcaro, dando as cotas da ETC como garantia. O último documento público da empresa, registrado na Junta Comercial da Paraíba em dezembro de 2024, listava o empréstimo a ser pago.
Em relação a Alcolumbre, as mensagens também indicam que ele tinha uma relação de amizade com Vorcaro.
Na data em que foi eleito para o comando da Casa, em 1º de fevereiro de 2025, Vorcaro parabenizou Alcolumbre, chamando-o de amigo, desejando os "melhores anos" e sucesso na "empreitada", de acordo com a publicação. O senador, então, respondeu: "Fala meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Gratidão!".folha
"Sou seu irmão!!! Pra vida toda!!", completou o presidente do Senado em diálogos no fim de março do mesmo ano. Vorcaro retornou com corações e correspondeu às declarações de amizade: "E eu seu [irmão]. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer". O ex-banqueiro enviou também uma sequência com cinco emojis de coração.
Em nota à imprensa, Alcolumbre falou em "falsas acusações" e disse que as "supostas mensagens" têm teor pessoal e não indicam ilegalidade. Também afirmou ser alvo de "injusto ataque" por parte da Veja e que tomará medidas judiciais.