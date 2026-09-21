O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu triplicar o número de bolsas de estágio para alunos do ensino médio caso ocupe o cargo novamente. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (21), durante encontro com jovens no CIEE, na capital.

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Segundo Tarcísio, o objetivo é passar de 50 mil bolsas anuais. Ele também afirmou que a participação de estudantes do ensino médio em cursos técnicos subiu de 12% para 42% durante sua gestão e que a meta é chegar a 60% até o fim de um novo mandato.