21 de setembro de 2026
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Tarcísio promete triplicar bolsas de estágio no estado de SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@prefeitoricardonunes/Instagram
Segundo Tarcísio, o objetivo é passar de 50 mil bolsas anuais.
Segundo Tarcísio, o objetivo é passar de 50 mil bolsas anuais.

O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu triplicar o número de bolsas de estágio para alunos do ensino médio caso ocupe o cargo novamente. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (21), durante encontro com jovens no CIEE, na capital.

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Segundo Tarcísio, o objetivo é passar de 50 mil bolsas anuais. Ele também afirmou que a participação de estudantes do ensino médio em cursos técnicos subiu de 12% para 42% durante sua gestão e que a meta é chegar a 60% até o fim de um novo mandato.

O candidato também propôs ampliar a estrutura das escolas técnicas e criar formação para áreas como inteligência artificial e biotecnologia. Outra ideia é uma plataforma digital para conectar cursos profissionalizantes às vagas disponíveis no mercado.

Tarcísio ainda defendeu ações de formação, crédito e empreendedorismo para pessoas com mais de 60 anos que buscam retornar ao mercado de trabalho.

Com informações do SBT News.

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