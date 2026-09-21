O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu triplicar o número de bolsas de estágio para alunos do ensino médio caso ocupe o cargo novamente. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (21), durante encontro com jovens no CIEE, na capital.
Leia também: No 2º turno, Lula tem empate técnico com Flávio, Caiado e Cury
Segundo Tarcísio, o objetivo é passar de 50 mil bolsas anuais. Ele também afirmou que a participação de estudantes do ensino médio em cursos técnicos subiu de 12% para 42% durante sua gestão e que a meta é chegar a 60% até o fim de um novo mandato.
O candidato também propôs ampliar a estrutura das escolas técnicas e criar formação para áreas como inteligência artificial e biotecnologia. Outra ideia é uma plataforma digital para conectar cursos profissionalizantes às vagas disponíveis no mercado.
Tarcísio ainda defendeu ações de formação, crédito e empreendedorismo para pessoas com mais de 60 anos que buscam retornar ao mercado de trabalho.
Com informações do SBT News.