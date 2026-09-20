A Polícia Civil do Ceará procura João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi, 22, encontrada morta no último domingo (13) no pátio do condomínio La Piazza no bairro Aldeota, em Fortaleza. Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará), equipes fizeram diligências para tentar localizá-lo neste domingo (20), sem sucesso.

A SSPDS não informou o motivo pelo qual João está sendo procurado nem disse se ele é suspeito pela morte de Isabelle.

A polícia informou ainda que localizou, no início da noite deste domingo, a mãe de João, na praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido, e o celular e um tablet dela foram apreendidos para perícia. O nome da mulher não foi divulgado.