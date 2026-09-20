A mãe de um menino de oito anos relata que ficou surpresa ao assistir ao vídeo em que uma professora aparece 'esfregando' a folha da prova contra o rosto da criança. A cena foi registrada na Escola Estadual Celmar Botelho Duarte, em Belo Horizonte (MG), e, segundo a família, a docente foi afastada.
A gravação foi apresentada pela diretora da escola durante conversa com a mãe, que foi chamada porque o filho receber advertência por não concluir a atividade e estar sem o livro de matemática. Segundo ela, o padrasto percebeu a cena enquanto assistia às imagens.
A mãe relatou que a escola apontava o comportamento do menino como disperso e prejudicial ao andamento das aulas, embora ele tivesse boas notas. Ela também afirmou que a diretora mencionou encaminhamento ao Conselho Tutelar e recomendou acompanhamento psicológico.
Após o vídeo, segundo a mãe, o menino foi transferido de sala e recebeu a promessa de um novo livro. A família também registrou boletim de ocorrência.
A mulher afirmou ainda que o filho passou a ter medo de encontrar a professora e relatou outros episódios de conflito entre os dois. Segundo ela, a docente teria feito comentários sobre o menino e dificultado a comunicação com a família.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informou que a Superintendência Regional de Ensino iniciou uma apuração preliminar e abriu um Processo Administrativo Simplificado para investigar os fatos e avaliar eventual responsabilização da professora. O estudante também foi encaminhado para acompanhamento pelo Núcleo de Atendimento Educacional.
Com informações da Itatiaia.
Professora é afastada em BH após denúncia de esfregar prova no rosto de criança de 8 anos— Itatiaia (@itatiaia) September 19, 2026
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