A mãe de um menino de oito anos relata que ficou surpresa ao assistir ao vídeo em que uma professora aparece 'esfregando' a folha da prova contra o rosto da criança. A cena foi registrada na Escola Estadual Celmar Botelho Duarte, em Belo Horizonte (MG), e, segundo a família, a docente foi afastada.

A gravação foi apresentada pela diretora da escola durante conversa com a mãe, que foi chamada porque o filho receber advertência por não concluir a atividade e estar sem o livro de matemática. Segundo ela, o padrasto percebeu a cena enquanto assistia às imagens.

A mãe relatou que a escola apontava o comportamento do menino como disperso e prejudicial ao andamento das aulas, embora ele tivesse boas notas. Ela também afirmou que a diretora mencionou encaminhamento ao Conselho Tutelar e recomendou acompanhamento psicológico.