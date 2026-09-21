A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (21) aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos dois turnos da eleição presidencial. No primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, contra 37% de Flávio. No segundo, os índices são de 46% e 45%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
No primeiro turno, Augusto Cury (Avante) aparece com 6% e Ronaldo Caiado (PSD), com 5%. No segundo turno, Lula tem 45% contra 43% de Cury e empata com Caiado, com 45% para cada.
Nas outras simulações de segundo turno, Lula registra 47% contra 41% de Romeu Zema (Novo) e 39% de Renan Santos (Missão).
Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 47% contra 46% de Flávio. No cenário com Cury, o resultado era de 45% a 42%. Contra Caiado, Lula tinha 47% e o adversário, 41%.
A pesquisa foi encomendada pelo BTG Pactual e realizada pela Nexus, da FSB Holding. Foram entrevistados 2.006 eleitores por telefone entre 18 e 20 de setembro. O levantamento tem 95% de intervalo de confiança e está registrado no TSE sob o número BR-00485/2026.
Com informações do Metrópoles.