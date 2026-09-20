Imagens divulgadas neste domingo (20) mostram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barci, desembarcando de um jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A aeronave é um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, registrado em nome de uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O registro foi feito em 22 de agosto de 2025. Em abril de 2026, o gabinete de Moraes afirmou que o ministro “jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece”. As imagens divulgadas agora entram em contradição com essa versão.

Segundo as apurações da Polícia Federal, o voo foi feito três meses após um contrato de R$ 50 milhões entre o escritório de Viviane Barci e uma empresa de Vorcaro. O documento previa o pagamento de parte dos honorários por cotas de utilização de um jato e de um helicóptero.