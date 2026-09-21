Patricio Jose dos Angelos, de 57 anos, morreu nesse domingo (20) após se engasgar com um pedaço de carne e cair dentro de casa, em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o homem caminhava em direção ao banheiro quando caiu e bateu a cabeça. Pessoas que estavam perto de um bar o encontraram sangrando, acionaram a ambulância e prestaram socorro.

No hospital, os médicos constataram que Patricio estava em parada cardiorrespiratória e tinha ferimento na cabeça. Durante as manobras de reanimação, a equipe identificou um pedaço de carne obstruindo as vias aéreas.