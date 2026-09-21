Patricio Jose dos Angelos, de 57 anos, morreu nesse domingo (20) após se engasgar com um pedaço de carne e cair dentro de casa, em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, o homem caminhava em direção ao banheiro quando caiu e bateu a cabeça. Pessoas que estavam perto de um bar o encontraram sangrando, acionaram a ambulância e prestaram socorro.
No hospital, os médicos constataram que Patricio estava em parada cardiorrespiratória e tinha ferimento na cabeça. Durante as manobras de reanimação, a equipe identificou um pedaço de carne obstruindo as vias aéreas.
A PM foi acionada inicialmente por causa da suspeita de homicídio, diante dos ferimentos na cabeça. Após ouvir testemunhas e apurar o caso, os militares descartaram essa hipótese.
A Polícia Civil periciou o local da queda, onde foram encontradas manchas de sangue. Segundo a PM, a suspeita é de que o homem tenha se engasgado e, ao tentar resolver a situação, sofrido a queda.
Com informações da Itatiaia.