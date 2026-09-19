A égua Sereia, resgatada após ficar atolada durante 24 horas em uma área atingida por deslizamento de terra em Itapevi, na Grande São Paulo, morreu após o atendimento emergencial. A informação foi divulgada pelo candidato a deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil).

Segundo Saraiva, o animal foi retirado do local e encaminhado com urgência ao Instituto Eu Luto pelos Animais, onde recebeu medicação e cuidados.

Ainda de acordo com o relato, Sereia foi colocada para descansar em um ambiente aquecido, com cobertor e aquecedor. O animal morreu depois.