O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconheceu nessa sexta-feira (18) a validade do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que reajusta em 15% os valores do Bolsa Família. Segundo a decisão, a medida não viola a legislação eleitoral.

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O reajuste foi definido pelo Decreto nº 13.120, publicado em 17 de setembro, e corrige os benefícios pela inflação acumulada entre março de 2023 e agosto de 2026. O piso por família passa de R$ 600 para R$ 691, enquanto o benefício médio sobe de R$ 675 para R$ 777. Os novos valores valem a partir da folha de outubro.