Uma criança de quatro anos e um motorista de aplicativo, de 61, morreram quando o carro que ocupavam capotou na PRC-272, em Francisco Alves, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na terça-feira (15), no km 519 da rodovia.

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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Chevrolet Classic seguia em direção a Iporã quando tentou fazer uma ultrapassagem. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou.