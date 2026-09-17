Uma criança de quatro anos e um motorista de aplicativo, de 61, morreram quando o carro que ocupavam capotou na PRC-272, em Francisco Alves, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na terça-feira (15), no km 519 da rodovia.
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Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Chevrolet Classic seguia em direção a Iporã quando tentou fazer uma ultrapassagem. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou.
O motorista Agenor Pereira morreu no local. A menina foi socorrida e transportada de helicóptero para um hospital em Umuarama, mas morreu horas depois após sofrer parada cardíaca.
Outras duas mulheres, de 22 e 42 anos, estavam no carro e se feriram. Elas foram encaminhadas a um hospital da região.
Segundo o portal OBemdito, a criança e as duas mulheres eram venezuelanas. A menina vivia com a mãe, a avó e o padrasto.
Agenor era morador de Francisco Alves e trabalhava como motorista de aplicativo. Ele trabalhava no momento do acidente.
As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.
Com informações da Banda B