O vereador François Saldanha (PSB), de 67 anos, morreu nesta terça-feira (15), cinco dias após o acidente de trânsito em Quixeramobim, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez. A colisão também deixou três pessoas feridas e cobriu de tinta verde o motorista de uma caminhonete.
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O acidente aconteceu na quinta-feira (10), na CE-040, no bairro Humberto Bezerra, e envolveu dois carros e uma motocicleta. A batida foi registrada por uma câmera de segurança.
Saldanha dirigia um dos carros. Após a colisão, ele foi levado pelo Samu ao Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, onde ficou internado em estado grave e foi encaminhado para a UTI. Depois, o vereador foi transferido para um hospital particular em Fortaleza, onde morreu cinco dias após o acidente.
Homem ficou coberto de tinta
O motorista da caminhonete atingida por Saldanha transportava galões de tinta. Com o impacto, os recipientes se romperam e o material se espalhou pelo veículo e pela pista, deixando o homem completamente coberto de tinta verde.
Segundo um familiar, o motorista teve uma distensão muscular no braço, mas não precisou ser hospitalizado. Ele trabalhava no momento da colisão.
Outras vítimas
Um casal que estava em uma motocicleta também ficou ferido. Os dois foram socorridos pelo Samu e levados à UPA de Quixeramobim.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista sofreu uma fratura na mão e a passageira teve uma lesão na perna. As identidades das vítimas não foram informadas.
Vereador foi autuado
Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) estava em patrulhamento quando encontrou as vítimas e acionou o socorro.
No hospital, Saldanha passou por exame que constatou embriaguez. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que o autuou por lesão corporal culposa decorrente do acidente de trânsito.
O vereador teve a prisão decretada e permaneceu sob escolta policial no hospital. No dia seguinte, a Justiça concedeu liberdade provisória e expediu alvará de soltura. Ele não passou por audiência de custódia devido ao estado grave de saúde.
Câmara decreta luto
François Saldanha era engenheiro agrônomo, professor e havia presidido a Câmara Municipal de Quixeramobim duas vezes.
Após a morte, a Câmara decretou luto oficial de três dias. A sessão ordinária prevista para quarta-feira (16) foi cancelada.
Com informações do g1.