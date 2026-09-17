O vereador François Saldanha (PSB), de 67 anos, morreu nesta terça-feira (15), cinco dias após o acidente de trânsito em Quixeramobim, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez. A colisão também deixou três pessoas feridas e cobriu de tinta verde o motorista de uma caminhonete.

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O acidente aconteceu na quinta-feira (10), na CE-040, no bairro Humberto Bezerra, e envolveu dois carros e uma motocicleta. A batida foi registrada por uma câmera de segurança.