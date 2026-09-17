O ministro André Mendonça foi sorteado nesta quinta-feira (17) como relator, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da ação apresentada pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) contra o reajuste do Bolsa Família anunciado pelo governo Lula.

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Zé Trovão, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acionou a Justiça Eleitoral para questionar o aumento sob argumento de que isso pode comprometer a igualdade de oportunidades entre candidatos.