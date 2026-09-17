Um homem foi encontrado morto dentro de um carro incendiado na PR-493, em Bom Sucesso do Sul, no sudoeste do Paraná. O caso, inicialmente tratado como acidente, passou a ser investigado como homicídio após a perícia identificar sinais de violência.
O veículo foi localizado em chamas na madrugada de domingo (13). Quando o incêndio foi controlado, os agentes encontraram o corpo no compartimento traseiro de um VW Polo Classic.
Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), exames identificaram lesão grave no pescoço e sinais de asfixia. A perícia também concluiu que o incêndio foi provocado intencionalmente.
Durante as buscas, os policiais encontraram uma pedra de aproximadamente 10 quilos com vestígios de sangue e cabelo perto do local. O objeto foi apreendido e será analisado para verificar possível relação com a vítima.
A polícia também apreendeu roupas usadas pelo suspeito e o celular dele. Imagens de câmeras e outras informações coletadas durante a investigação apontaram inconsistências na versão apresentada pelo homem.
A principal linha de investigação indica que houve luta corporal antes de o corpo ser colocado no carro, que foi então incendiado.
Suspeito é preso
A Polícia Civil pediu a prisão temporária de um suspeito, que foi autorizada pela Justiça após manifestação favorável do Ministério Público. O homem foi preso nessa quarta-feira (16), no bairro Aeroporto, em Pato Branco.
A investigação continua; a identidade da vítima e do suspeito não foi divulgada.
Com informações da Banda B