Um homem foi encontrado morto dentro de um carro incendiado na PR-493, em Bom Sucesso do Sul, no sudoeste do Paraná. O caso, inicialmente tratado como acidente, passou a ser investigado como homicídio após a perícia identificar sinais de violência.

O veículo foi localizado em chamas na madrugada de domingo (13). Quando o incêndio foi controlado, os agentes encontraram o corpo no compartimento traseiro de um VW Polo Classic.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), exames identificaram lesão grave no pescoço e sinais de asfixia. A perícia também concluiu que o incêndio foi provocado intencionalmente.