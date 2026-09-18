Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (15), em Itabela (BA), suspeito de sequestrar e matar um adolescente de 17 anos. Lucas Santos Souza desapareceu em 10 de maio e foi encontrado morto três dias depois, às margens da BR-101, em Itamaraju (BA).

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), o adolescente foi abordado no distrito de Monte Pascoal, em Itabela. Os suspeitos o acusaram de ter ligação com um grupo criminoso rival, exigiram o desbloqueio do celular e o levaram do local.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de extrema violência. A vítima estava decapitada e sem os olhos e as orelhas, além de apresentar marcas de tiros e outras lesões.

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