19 de setembro de 2026
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MUNDO DO CRIME

Criminoso decapita e arranca olhos de adolescente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCBA
O corpo do jovem foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de extrema violência.
O corpo do jovem foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de extrema violência.

Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (15), em Itabela (BA), suspeito de sequestrar e matar um adolescente de 17 anos. Lucas Santos Souza desapareceu em 10 de maio e foi encontrado morto três dias depois, às margens da BR-101, em Itamaraju (BA).

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), o adolescente foi abordado no distrito de Monte Pascoal, em Itabela. Os suspeitos o acusaram de ter ligação com um grupo criminoso rival, exigiram o desbloqueio do celular e o levaram do local.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de extrema violência. A vítima estava decapitada e sem os olhos e as orelhas, além de apresentar marcas de tiros e outras lesões.

Operação

A prisão foi efetuada durante a Operação Retomada, que também cumpriu mandados de busca e apreensão. Aparelhos eletrônicos foram recolhidos e serão submetidos a perícia.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar outros envolvidos.

A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itabela, com apoio de unidades policiais de Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Arraial d’Ajuda, além de equipes especializadas e do Gaeco.

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