Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira (15), em Itabela (BA), suspeito de sequestrar e matar um adolescente de 17 anos. Lucas Santos Souza desapareceu em 10 de maio e foi encontrado morto três dias depois, às margens da BR-101, em Itamaraju (BA).
Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), o adolescente foi abordado no distrito de Monte Pascoal, em Itabela. Os suspeitos o acusaram de ter ligação com um grupo criminoso rival, exigiram o desbloqueio do celular e o levaram do local.
O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, com sinais de extrema violência. A vítima estava decapitada e sem os olhos e as orelhas, além de apresentar marcas de tiros e outras lesões.
Operação
A prisão foi efetuada durante a Operação Retomada, que também cumpriu mandados de busca e apreensão. Aparelhos eletrônicos foram recolhidos e serão submetidos a perícia.
As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar outros envolvidos.
A ação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itabela, com apoio de unidades policiais de Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Arraial d’Ajuda, além de equipes especializadas e do Gaeco.