19 de setembro de 2026
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Traficantes, casais e até crianças usam 'van da sacanagem'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/cctv via Metrópoles
Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas entrando na van em diferentes horários.
Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas entrando na van em diferentes horários.

Uma van abandonada na Quadra 202 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, passou a ser usada para diferentes atividades, segundo relatos de moradores e registros de câmeras de segurança. O veículo serve como abrigo para pessoas em situação de rua, ponto de consumo e venda de drogas e local para encontros sexuais.

A van Sprinter está entre vários veículos abandonados em calçadas e acostamentos da região. As sucatas têm vidros quebrados, portas destrancadas e estruturas enferrujadas.

Encontros no veículo

Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas entrando na van em diferentes horários. Em um dos registros, um casal se encontra no local durante a madrugada e entra no veículo após trocar beijos e abraços.

As imagens também mostram crianças utilizando as sucatas como espaço para brincar durante o dia.

Drogas e furto

Moradores relatam preocupação com a movimentação no local e afirmam temer represálias. Uma mulher ouvida pela reportagem do Metrópoles disse que o acúmulo dos veículos aumentou a sensação de insegurança na região.

Outro registro mostra a negociação de drogas nas proximidades das sucatas. Durante a movimentação, um homem deixou o celular sobre o capô de um veículo e teve o aparelho furtado por um morador de rua.

Com informações do Metrópoles.

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