Uma van abandonada na Quadra 202 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, passou a ser usada para diferentes atividades, segundo relatos de moradores e registros de câmeras de segurança. O veículo serve como abrigo para pessoas em situação de rua, ponto de consumo e venda de drogas e local para encontros sexuais.

A van Sprinter está entre vários veículos abandonados em calçadas e acostamentos da região. As sucatas têm vidros quebrados, portas destrancadas e estruturas enferrujadas.

Encontros no veículo

Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas entrando na van em diferentes horários. Em um dos registros, um casal se encontra no local durante a madrugada e entra no veículo após trocar beijos e abraços.