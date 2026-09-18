Uma van abandonada na Quadra 202 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, passou a ser usada para diferentes atividades, segundo relatos de moradores e registros de câmeras de segurança. O veículo serve como abrigo para pessoas em situação de rua, ponto de consumo e venda de drogas e local para encontros sexuais.
A van Sprinter está entre vários veículos abandonados em calçadas e acostamentos da região. As sucatas têm vidros quebrados, portas destrancadas e estruturas enferrujadas.
Encontros no veículo
Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas entrando na van em diferentes horários. Em um dos registros, um casal se encontra no local durante a madrugada e entra no veículo após trocar beijos e abraços.
As imagens também mostram crianças utilizando as sucatas como espaço para brincar durante o dia.
Drogas e furto
Moradores relatam preocupação com a movimentação no local e afirmam temer represálias. Uma mulher ouvida pela reportagem do Metrópoles disse que o acúmulo dos veículos aumentou a sensação de insegurança na região.
Outro registro mostra a negociação de drogas nas proximidades das sucatas. Durante a movimentação, um homem deixou o celular sobre o capô de um veículo e teve o aparelho furtado por um morador de rua.
Com informações do Metrópoles.