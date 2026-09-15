Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Moraes votaram pela reunião dos processos. Edson Fachin e Mendonça defenderam que os casos permaneçam separados.

O Supremo Tribunal Federal (STF) registra placar de 4 a 2 nesta terça-feira (15) pela reunião dos casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça. A proposta inclui adiar para 23 de setembro a análise sobre as mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Dino e Zanin também votaram pelo adiamento da sessão desta terça. Fachin votou pela manutenção do julgamento nesta data e pela separação dos processos.

Durante o voto, Dino criticou a falta de definição sobre o rito dos julgamentos e afirmou que a ausência de regras claras pode resultar em tratamentos diferentes para casos semelhantes. Ele citou a Lava Jato como exemplo dos efeitos institucionais de procedimentos que, segundo ele, não seguiram uma previsibilidade adequada.

Nunes Marques se declarou impedido, enquanto Dias Toffoli alegou suspeição e não participam da votação.