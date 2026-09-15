15 de setembro de 2026
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VOTAÇÃO

STF tem 4 a 2 por juntar casos de Moraes e Mendonça

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Alejandro Zambrana/STF
Moraes pediu a palavra e reiterou que os casos sejam analisados juntos. 'Não há razão para a diferença de prazo', afirmou.
Moraes pediu a palavra e reiterou que os casos sejam analisados juntos. 'Não há razão para a diferença de prazo', afirmou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) registra placar de 4 a 2 nesta terça-feira (15) pela reunião dos casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça. A proposta inclui adiar para 23 de setembro a análise sobre as mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Leia mais: Entre mensagens e encontros, veja o que pesa contra Moraes

Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Moraes votaram pela reunião dos processos. Edson Fachin e Mendonça defenderam que os casos permaneçam separados.

Dino e Zanin também votaram pelo adiamento da sessão desta terça. Fachin votou pela manutenção do julgamento nesta data e pela separação dos processos.

Durante o voto, Dino criticou a falta de definição sobre o rito dos julgamentos e afirmou que a ausência de regras claras pode resultar em tratamentos diferentes para casos semelhantes. Ele citou a Lava Jato como exemplo dos efeitos institucionais de procedimentos que, segundo ele, não seguiram uma previsibilidade adequada.

Nunes Marques se declarou impedido, enquanto Dias Toffoli alegou suspeição e não participam da votação.

Com informações do Metrópoles.

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