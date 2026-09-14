O Rio Tietê registrou vazão acima da média após as fortes chuvas e provocou alagamentos em cidades das regiões de Sorocaba e Jundiaí, no interior de São Paulo. Salto, Cabreúva, Araçariguama e Tietê tiveram áreas afetadas neste fim de semana.

Em Salto, a vazão do rio chegou a 652 m³ por segundo nesta segunda-feira (14), enquanto o nível normal varia de 30 a 250 m³ por segundo. A Avenida Castro Alves permanece interditada preventivamente.

A cheia também carregou toneladas de resíduos plásticos para o rio. Segundo a SP Águas, equipes trabalham na retirada de lixo e vegetação na região da Barragem de Pirapora. Desde março de 2025, mais de 340 mil m³ de resíduos sólidos e vegetação foram removidos no local.