16 de setembro de 2026
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Pai desce em poço de 10 metros para salvar filho de 1 ano

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Gary Meulemans/Unsplash
Quando se deu conta da queda, o pai entrou no poço e retirou a criança antes da chegada dos bombeiros.
Quando se deu conta da queda, o pai entrou no poço e retirou a criança antes da chegada dos bombeiros.

Um menino de um ano e meio foi resgatado pelo próprio pai após cair em um poço de cerca de 10 metros de profundidade, na tarde de domingo (13), em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Quando se deu conta da queda, o pai entrou no poço e retirou a criança antes da chegada dos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rapidez no socorro foi fundamental para preservar a segurança do menino.

Equipes do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Medianeira atenderam a ocorrência e encaminharam a criança para a Maternidade Nossa Senhora da Luz, em Medianeira, onde recebeu atendimento especializado.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do menino. As circunstâncias da queda serão apuradas.

Com informações da Banda B.

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