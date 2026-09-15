Um menino de um ano e meio foi resgatado pelo próprio pai após cair em um poço de cerca de 10 metros de profundidade, na tarde de domingo (13), em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Quando se deu conta da queda, o pai entrou no poço e retirou a criança antes da chegada dos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rapidez no socorro foi fundamental para preservar a segurança do menino.

Equipes do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Medianeira atenderam a ocorrência e encaminharam a criança para a Maternidade Nossa Senhora da Luz, em Medianeira, onde recebeu atendimento especializado.