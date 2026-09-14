14 de setembro de 2026
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CHUVAS

VEJA quando cratera aberta em calçada e engole GCM

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de vídeo via @praiagrandemilgrauoficial/Instagram
O GCM estava no local para verificar o desabamento de outro trecho do calçadão quando o piso cedeu.
O GCM estava no local para verificar o desabamento de outro trecho do calçadão quando o piso cedeu.

Um guarda civil municipal (GCM) caiu em uma cratera que se abriu após parte da calçada da orla ceder durante as fortes chuvas em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu neste domingo (13), no bairro Caiçara, e foi registrado em vídeo. O agente não se feriu.

O GCM estava no local para verificar o desabamento de outro trecho do calçadão quando o piso cedeu. Segundo testemunhas, o buraco tinha cerca de dois metros de profundidade. Ele conseguiu sair com ajuda de outro GCM e de um morador.

A Prefeitura de Praia Grande informou que o rompimento de uma adutora da Sabesp provocou a abertura da cratera, na direção da Rua Vitório Morbin. A área foi isolada. Um poste também foi danificado, e a administração acionou a Sabesp e a concessionária de energia.

Procurada pelo g1, a Sabesp não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Chuvas

As chuvas também provocaram alagamentos e deslizamentos em cidades do Vale do Ribeira. Em Ribeira, 60 pessoas deixaram suas casas e outras 60 famílias ficaram isoladas. Em Eldorado, ao menos 170 pessoas foram levadas para abrigos após alagamentos, e equipes usaram botes para resgates.

Em Jacupiranga, um deslizamento atingiu pelo menos duas casas, sem deixar feridos.

A Defesa Civil mantém força-tarefa para monitorar os rios e atender moradores. Dezenove abrigos foram disponibilizados na região, além do envio de três remessas de ajuda humanitária com colchões e água. O risco de novos alagamentos e deslizamentos continua nesta segunda-feira (14).

Com informações do g1.

Veja vídeo:

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