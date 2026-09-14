Um guarda civil municipal (GCM) caiu em uma cratera que se abriu após parte da calçada da orla ceder durante as fortes chuvas em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu neste domingo (13), no bairro Caiçara, e foi registrado em vídeo. O agente não se feriu.
O GCM estava no local para verificar o desabamento de outro trecho do calçadão quando o piso cedeu. Segundo testemunhas, o buraco tinha cerca de dois metros de profundidade. Ele conseguiu sair com ajuda de outro GCM e de um morador.
A Prefeitura de Praia Grande informou que o rompimento de uma adutora da Sabesp provocou a abertura da cratera, na direção da Rua Vitório Morbin. A área foi isolada. Um poste também foi danificado, e a administração acionou a Sabesp e a concessionária de energia.
Procurada pelo g1, a Sabesp não havia se manifestado até a publicação da reportagem.
Chuvas
As chuvas também provocaram alagamentos e deslizamentos em cidades do Vale do Ribeira. Em Ribeira, 60 pessoas deixaram suas casas e outras 60 famílias ficaram isoladas. Em Eldorado, ao menos 170 pessoas foram levadas para abrigos após alagamentos, e equipes usaram botes para resgates.
Em Jacupiranga, um deslizamento atingiu pelo menos duas casas, sem deixar feridos.
A Defesa Civil mantém força-tarefa para monitorar os rios e atender moradores. Dezenove abrigos foram disponibilizados na região, além do envio de três remessas de ajuda humanitária com colchões e água. O risco de novos alagamentos e deslizamentos continua nesta segunda-feira (14).
Com informações do g1.
Veja vídeo:
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