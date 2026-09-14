Um guarda civil municipal (GCM) caiu em uma cratera que se abriu após parte da calçada da orla ceder durante as fortes chuvas em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu neste domingo (13), no bairro Caiçara, e foi registrado em vídeo. O agente não se feriu.

O GCM estava no local para verificar o desabamento de outro trecho do calçadão quando o piso cedeu. Segundo testemunhas, o buraco tinha cerca de dois metros de profundidade. Ele conseguiu sair com ajuda de outro GCM e de um morador.

A Prefeitura de Praia Grande informou que o rompimento de uma adutora da Sabesp provocou a abertura da cratera, na direção da Rua Vitório Morbin. A área foi isolada. Um poste também foi danificado, e a administração acionou a Sabesp e a concessionária de energia.