Uma criança de 11 anos morreu ao ser atingida pela estrutura de um brinquedo em um parque de diversões em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite desse domingo (13).

Segundo o operador do equipamento, Daniel Luccas Bastos estava no brinquedo quando deixou um chinelo cair. O equipamento foi parado para que ele recuperasse o calçado, mas o menino pulou a grade de proteção e foi atingido pela estrutura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h, no Parque de Exposições de Muriaé. A equipe prestou apoio ao Samu, mas a morte foi constatada ainda no local.