Homem desfigura rosto de mulher ao tentar matá-la com mordidas
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Policiais civis e militares prenderam em flagrante neste domingo (13) um homem que tentou matar a mulher com mordidas no rosto. A prisão foi efetuada em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense, horas após a tentativa de feminicídio.
Segundo os policiais, o homem suspeito possui uma extensa ficha criminal, com 17 anotações.
Ele causou lesões graves no rosto da vítima, chegando a arrancar pedaços da pele. A mulher precisou de atendimento médico urgente e em seguida foi internada em um hospital da região.
A vítima entrou em estado de choque e ainda não conseguiu prestar depoimento à polícia sobre o ataque.
O homem, que não teve o nome revelado, foi levado à delegacia e preso por tentativa de feminicídio por policiais civis da 66ª Delegacia de Polícia, localizada em Piabetá, e por policiais militares do 34º Batalhão.
O suspeito tentou fugir antes de ser capturado, mas foi localizado horas após a agressão.
Segundo as informações apuradas, o agressor e a vítima viviam juntos há dois meses.
O Brasil registrou alta de 7,5% no número de vítimas de feminicídios no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2025. Foram 399 vítimas entre janeiro e março de 2026, ante 371 no mesmo intervalo do ano passado.
É o maior número para um primeiro trimestre em toda a série histórica dos últimos 11 anos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os números representam uma média de quatro mulheres assassinadas por dia em contextos de violência doméstica, familiar ou envolvendo desprezo ou discriminação à condição feminina.