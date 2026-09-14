Policiais civis e militares prenderam em flagrante neste domingo (13) um homem que tentou matar a mulher com mordidas no rosto. A prisão foi efetuada em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense, horas após a tentativa de feminicídio.

Segundo os policiais, o homem suspeito possui uma extensa ficha criminal, com 17 anotações.

Ele causou lesões graves no rosto da vítima, chegando a arrancar pedaços da pele. A mulher precisou de atendimento médico urgente e em seguida foi internada em um hospital da região.