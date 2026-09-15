O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve prestar nesta terça-feira (15), pela primeira vez de forma pública, informações a respeito de sua relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante sessão com os demais ministros da corte em Brasília.

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A sessão do plenário do Supremo analisa o relatório elaborado pela Polícia Federal que aponta Moraes como interlocutor do ex-banqueiro. No documento, são citados diálogos e encontros entre o ministro e o ex-banqueiro, além de informações sobre o contrato do Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado.