Um dos convites foi feito em maio de 2025, por um interlocutor, para o lançamento do instituto em Minas Gerais. O comunicado cita nominalmente o nome Daniel, um coquetel no hotel Fasano de Belo Horizonte e menciona um debate, com o próprio Mendonça e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Antonio Anastasia, para "poucos convidados, que foram selecionados pelo Iter".

Mensagens extraídas pela Polícia Federal (PF) do celular do ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, indicam que ele foi convidado pelo menos duas vezes para eventos Instituto Iter, fundado pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O instituto confirmou o convite, mas ressaltou que ele foi feito "por terceiros". Depois "o convite [foi] negado pelo CEO do Iter [Victor Godoy] e [ele] precisou ser 'desconvidado'", completou o Iter, em nota.

Procurado por meio de mensagem à sua assessoria de imprensa, na manhã dessa terça-feira (15), Mendonça não respondeu até a publicação deste texto. A reportagem também contatou o gabinete de Anastasia, mas não houve retorno até o momento.

As mensagens não deixam claro se Vorcaro foi ao evento. O ex-banqueiro também recebeu um segundo convite, para um debate agendado para julho, também em razão do lançamento do Iter em Minas Gerais.