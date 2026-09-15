A histórica sessão no STF (Supremo Tribunal Federal) desta terça-feira (15) tem sido pontuada por trocas de ofensas e bate-boca entre as autoridades do Judiciário.

Em três horas de plenário –a sessão foi interrompida às 13h (horário de Brasília), com previsão de retorno às 15h–, os ministros do Supremo subiram o tom e usaram termos como "aprendiz de feiticeiro", "leviano" e "pixuleco" após a fala de abertura do presidente do tribunal, Edson Fachin. A corte analisa a ligação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e pode decidir se o ministro será investigado.

Até agora, um dos bate-bocas mais emblemáticos da sessão foi protagonizado por Moraes e André Mendonça, relator do caso Master. Enquanto os ministros do STF falavam sobre a atuação da PF (Polícia Federal) na investigação objeto da sessão, Moraes pediu para que sua postura fosse analisada junto à de Mendonça e acusou o colega de parcialidade na condução do caso.